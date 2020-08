Tuttosport – Futuro lontano dalla Juventus per Higuain: cessione o rescissione

Secondo quanto rivela Tuttosport, Gonzalo Higuain dal prossimo anno non vestirà più la maglia bianconera. La Juventus non crede più nell’argentino e gli ha proposto due strade percorribili: cessione o rescissione. La prima ipotesi per ora è molto incerta perché non ci sono offerte, mentre la seconda prevede una buonuscita per il Pipita.

La dirigenza bianconera non crede più nelle qualità tecniche di Higuain e lo considera ormai fuori dal progetto tecnico imbastito dal neo allenatore Andrea Pirlo. La Juve avrebbe intenzione di cederlo, ma la mancanza di offerte concrete spinge la società ad optare anche per un’eventuale rescissione con tanto di buonuscita per il giocatore. Il Pipita ha ancora un anno di contratto e dovrebbe percepire 7,5 milioni di euro netti, si lavora sulla parte d’ingaggio che dovrà ricevere in caso di rescissione. Le opzioni sono due ora tocca scegliere ad Higuain che, in ogni caso, direbbe addio alla Juventus.