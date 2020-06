Tuttosport – Gattuso ha già pensato all’11 anti-Inter: un solo dubbio per il tecnico

Una settimana e ricomincerà il calcio anche in Italia. Il Napoli affronterà in semifinale di Coppa Italia l’Inter di Antonio Conte, dopo aver vinto 1-0 a San Siro contro i nerazzurri all’andata. Negli ultimi giorni, secondo quanto riporta Tuttosport, Gattuso ha provato in allenamento l’11 che scenderà in campo contro la squadra lombarda: Ospina in vantaggio su Meret, difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo gia scelto, così il trio d’attacco: in mediana Fabian, Demme e Zielinski, in attacco spazio Callejon-Mertens-Insigne.