Un calo fisico normale, ma preoccupante per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il mister è preoccupato per lo stato di forma di Zielinski, Mertens, Fabian, Insigne e Lozano, apparsi appannati nelle ultime partite. Sabato si sfiderà lo Spezia, ancora in corsa per la salvezza, e il mister vorrà affidarsi ai giocatori apparsi più in forma come Demme o Politano.