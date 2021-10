Tuttosport – I 30mila del “Maradona” saranno l’arma in più del Napoli contro il Torino

Tuttosport evidenzia che durante il match tra Napoli e Torino, valevole per l’ottava giornata di Serie A, lo Stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere il maggior alleato del Napoli vista la possibilità di accogliere il 75% della capienza massima con accesso allo stadio possibile grazie al possesso del Green Pass: “La delibera del Consiglio dei Ministri può diventare una involontaria alleata della Napoli in testa alla classifica. Con l’apertura degli stadi al 75 per cento, infatti, il Maradona potrà accogliere 41mila spettatori, anche se i dati della prevendita (25mila ticket venduti fino a ieri) lasciano prevedere che di spettatori per il Torino a Fuorigrotta ne arriveranno al massimo 30mila. Non pochi e carichi per spingere gli azzurri nei momenti di difficoltà”.