Tuttosport: “Il Barcellona è stato salvato da un mignolo”

Barça salvato da un mignolo, titola Tuttosport a proposito di Barcellona-Napoli: “Il passaggio agli ottavi di finale di Europa League resta ancora a metà strada tra Barcellona e Napoli, dopo l’1-1 conquistato prima con qualità e poi con sofferenza dagli azzurri che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per poi essere raggiunti soltanto su un penalty molto generoso. Ed è forte la sensazione che senza quel rigore i catalani mai avrebbero realizzato un pareggio diventato meritato per il dominio sterile di tutto il secondo tempo: 21 tiri a a 4, ma soltanto 5 quelli nello specchio della porta di Meret contro i 4 dei partenopei. La squadra di Spalletti si è presentata nel tempio un po’ sconsacrato del pallone europeo vestito di bianco, per sfoggiare un candore tecnico anche sfrontato al cospetto del Camp Nou. Soprattutto ad inizio gara con una esasperazione del concetto di Tiqui Taka all’interno delle quattro mura di chi ha inventato quel modo di giocare”, si legge sul quotidiano.