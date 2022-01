Tuttosport – Il mercato del Napoli di gennaio è già finito: Mandava può arrivare a giugno

Il mercato del Napoli di gennaio sarebbe già finito: lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l’arrivo di Tuanzebe completa la sessione estiva. Non ci sono più posti in rosa (se non per under ed ex settore giovanile) e per comprare bisognerebbe cedere. Al Napoli serve il terzino sinistro, ma la prova di Ghoulam contro la Juventus è stata incoraggiante. Ecco perché il Napoli dovrebbe rimanere così, per intervenire poi in estate prendendo Reinildo Mandava a parametro zero, che sostituirà proprio l’algerino in scadenza di contratto. “Tuanzebe dovrebbe essere l’unico rinforzo di gennaio, anche perché – si legge sul quotidiano piemontese – l’ottima prestazione di Ghoulam con la Juve allontana la necessità di prendere un esterno che si alterni con Mario Rui. L’arrivo di Reinildo può essere posticipato a giugno quando scadrà il suo contratto con il Lille e il Napoli lancerà l’assalto in virtù dell’accordo già raggiunto col suo agente”, si legge sul quotidiano.