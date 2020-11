Un dato che ha dell’incredibile, se pensiamo a quanti pochi gol ha realizzato la squadra di Gattuso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è prima in Europa per tiri effettuati nello specchio, ma il dato che si contrappone fa capire le difficoltà degli azzurri in questi mesi: il Napoli è al 27º posto per quanto riguarda i gol segnati: un motivo in più per lavorare in zona gol.