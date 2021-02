Come riporta Tuttosport nell’edizione odierna, Lazio-Torino è una gatta da pelare per i Cairo. Non si placa infatti il focolaio Covid in casa granata. La gara di ieri col Sassuolo è stata rinviata, motivo per il quale il Torino ha esaurito le opzioni. Se il club di Cairo non dovesse presentarsi martedì a Roma, andrebbe incontro ad una sconfitta a tavolino. Prende piede l’ipotesi dell’impiego della Primavera nel turno infrasettimanale.