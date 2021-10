Tuttosport – Insigne, il rinnovo è possibile: la telefonata tra ADL e l’agente per avvicinare le parti

Una telefonata da parte del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis all’agente di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane. Tanto è bastato, secondo Tuttosport, per riaprire un discorso che nelle ultime settimane sembrava essersi congelato. Telefonata, pranzo e primi accordi. La distanza tra le parti non è eccessiva, anche se permangono ancora dei paletti. Il capitano azzurro chiede un contratto simile a quelli di Koulibaly, poco meno di 6 milioni netti, la società invece ha fissato come limite massimo 4,5 milioni. Non certamente una distanza incolmabile che fa ben sperare i tifosi azzurri.