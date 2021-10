Tuttosport – Insigne, per il rinnovo siamo ancora al gioco delle parti. Ma non c’è da preoccuparsi

Sembra ancora molta la distanza tra domanda e offerta nella vicenda rinnovo di Lorenzo Insigne. Il giocatore continua a chiedere cifre che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di pareggiare. Per questo sembra che negli ultimi giorni ci sia stato un raffreddamento tra le parti. Secondo Tuttosport però questo non deve preoccupare. Il tempo per il rinnovo c’è ancora, il capitano azzurro e il patron possono ancora trovare l’accordo. Anzi, al momento sembrerebbe che siamo ancora nella fase di “gioco tra le parti”.

La richiesta apparentemente troppo al ribasso di De Laurentiis e quella troppo al rialzo di Lorenzo Insigne farebbero quindi parte della classica strategia da prima fare. Probabile quindi che, verso l’incalzare di Natale e della finestra di mercato di gennaio, le due parti, incalzate dalla necessità di trovare un accordo, decidano di ammorbidire le loro pretese, giungendo quindi verso un accordo.