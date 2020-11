Tuttosport – Inter, continua il pressing su Milik: un azzurro può sbloccare la trattativa

Come riporta Tuttosport, si prospetta un intrigo di calciomercato tra Napoli ed Inter. Milik deve andare via dal Vesuvio a gennaio per guadagnarsi una maglia per l’Europeo, mentre Conte è alla ricerca di un vero vice-Lukaku e il Napoli non vuole perderlo a zero. Gli azzurri hanno abbassato le richieste a 18 milioni di euro, ma Marotta vorrebbe uno scambio alla pari con Vecino. Spunta però un’altra ipotesi: Politano. L’esterno azzurro è infatti in prestito, ed il Napoli a gennaio lo riscatterà per 19 milioni, cifra vicina a quella richiesta per Milik. Il centravanti polacco potrebbe quindi pagare il riscatto di Politano e fare felici tutte le parti.