Tuttosport – Jorginho, la Juventus valuta l’acquisto a rate

Tuttosport di oggi parla, tra le altre cose, anche dell’interesse della Juventus per Jorginho, ex centrocampista del Napoli. Recentemente le cose non sembrano andare benissimo per il regista della Nazionale italiana, reduce da 4 panchine consecutive con il Chelsea di Lampard. La Juventus si starebbe mostrando sempre più interessata al ragazzo e vorrebbe cercare di impostare la trattativa con un acquisto a rete. Una tecnica già messa in pratica con un altro calciatore attualmente in rosa.

Questo tipo di acquisto era stato infatti testato con Cuadrado e potrebbe tornare d’attualità proprio per l’eventuale approdo in bianconero di Jorginho. Secondo fonti inglesi, questo acquisto potrebbe rappresentare una forma di compromesso tra la richiesta del Chelsea di 40-45 milioni e uno scambio tra il giocatore ex Napoli e uno dei centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.