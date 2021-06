Tuttosport – Juve su Milik, i rapporti col Marsiglia sono ottimi

I buoni rapporti tra la Juventus e il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, dirigente che in passato ha ricoperto il ruolo di scout per i bianconeri, potrebbero permettere alla Vecchia Signora di avere una via più facile per arrivare ad Arkadiusz Milik, attaccante arrivato in Francia a gennaio ma che potrebbe già lasciare il club. Su di lui ci sono anche altre squadre importanti come Atletico Madrid, PSG e Tottenham, ma se la Juve non dovesse trovare un’alternativa valida, i buoni uffici potrebbero rivelarsi davvero un’arma potenzialmente vincente. A riportarlo è Tuttosport.