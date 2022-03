Tuttosport – Juventus, Dybala in Procura: verbale secretato, incontro proficuo

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha scritto dell’interrogatorio di Paulo Dybala in Procura per rispondere alle domande dei PM che coordinano l’inchiesta ‘Prisma’.

“Dybala è il primo calciatore ascoltato dai magistrati e non sarà l’ultimo, è estraneo all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie partita a fine novembre. Il verbale di Paulo è stato secretato, il colloquio però è stato cordiale e proficuo per gli inquirenti. La sua presenza ha creato un po’ di scompiglio: appena è stato riconosciuto, è scattata la caccia alla foto. E’ ipotizzabile che a Dybala sia stato chiesto conto degli accordi firmati da lui così come da tutti gli altri giocatori, relativi al taglio e alla restituzione degli stipendi nelle stagioni 2019-20 e 2020-21. Secondo le tesi della Procura, 67 di quei 90 milioni (ovvero 3 mensilità) sarebbero state restituite attraverso scritture private, ma non sarebbero state inserite correttamente a bilancio, registrando solo le riduzioni dei costi. Dybala non sarà l’unico a essere ascoltato: nelle prossime settimane ne sfileranno altri, probabilmente altri big (come Chiellini). Alcuni procuratori sono già stati inseriti e altri verranno convocati in seguito: non è escluso che l’agente di Cristiano Ronaldo venga convocato”.