Tuttosport – Juventus in crisi, non si esclude il ritiro: per ora Allegri non si tocca

La Juventus è in crisi nera. Seconda sconfitta consecutiva, stavolta sul campo dell’Hellas Verona, con una prestazione decisamente insufficiente da parte di tutta la squadra. Ieri, come si legge su Tuttosport, dopo la sconfitta a Verona lungo confronto in spogliatoio tra Allegri e la squadra. Il tecnico ha criticato l’atteggiamento. Scatta l’ipotesi ritiro per cercare di uscire dalla crisi, ma la decisione non è stata ancora presa. Di certo, almeno per ora, Allegri non si tocca. L’allenatore non rischia l’esonero, anche perché sarebbe blindato da un contratto molto oneroso (circa 9.5 milioni a stagione) che renderebbe l’ingaggio di un altro tecnico improbabile.