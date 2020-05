Tuttosport – Juventus in pole per Milik: ecco la lista delle 5 contropartite che potrebbero interessare al Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik e la Juve: “La Juventus resta in pole già solo per la disponibilità garantita dall’entourage del polacco durante i colloqui intercorsi con gli intermediari bianconeri. Al di là del gossip che monta in merito a un ipotetico ripensamento del giocatore, con rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2021, al momento non sembra esserci alcun margine tra Milik e il Napoli. E molto difficilmente si giungerà a una ricomposizione degli opposti. Da Torino insistono con la proposta di contropartite giudicate interessanti: oltre a Cuadrado, in ballo ci sono l’argentino Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa), Daniele Rugani (il cui ingaggio frena gli entusiasmi altrui), Luca Pellegrini (ora a Cagliari) e forse Rolando Mandragora”.