Tuttosport – Juventus, nuovo stadio da 5-6 mila posti per Under 23 e Primavera

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, la Juventus ha in mente di costruire un nuovo stadio. Un piccolo impianto di 5-6 mila posti adiacente all’Allianz Stadium e allo JCenter, dove attualmente si trova il PalaTorino oggi in disuso. L’idea è di mettere a disposizione il nuovo stadio per le partite dell’Under 23 e della Juve Femminile, oltre a varie partite della Primavera. Il varo dell’operazione potrebbe avvenire prima della fine dell’anno. Un primo passo per acquisire tutta la zona dell’ex mattatoio, dove realizzare il centro sportivo per le giovanili.