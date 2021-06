Tuttosport – Koulibaly e Fabian Ruiz: ADL attende offerte irrinunciabili

Il futuro Napoli non ha ancora i contorni chiari. Terminata la stagione, la nuova panchina importerà l’inevitabile e giusta dose di novità. In termini di mercato non ci si sbilancia la il club azzurro sonda il terreno per coloro i quali potrebbero rinforzare alcuni reparti della rosa partenopea. Intanto, l’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su due nomi “d’oro”: quelli di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz. .

Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, due tra i volti maggiormente rappresentativi del Napoli. Ottimi giocatori, simil-indispensabili in campo. Si è parlato della loro cessione per l’esigenza economica azzurra di fare cassa. La situazione si prospetta però maggiormente complessa.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, farà a meno dei due big in caso di offerte irrinunciabili. Ma fino a questo momento, cifre e richieste ufficiali non sono pervenute al patron. In caso di permanenza del difensore e del centrocampista, sono necessarie alcune mosse preliminari. Per quanto concerne il senegalese in difesa, il suo ingaggio è quello più oneroso. Si tratta di 6,5 milioni di euro. Il suo contratto, in scadenza nel 2023 dovrà essere spalmato per agevolare il club. Sull’andaluso, poi, il discorso è diverso. Il suo non è un ingaggio alto (1,5 milioni di euro). Il suo rinnovo giungerà e a questo punto, senza grossi cambiamenti di rosa, secondo il quotidiano sportivo vi sarebbe solo la necessità di un nuovo Bakayoko.