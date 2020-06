Tuttosport – Koulibaly, l’agente sta discutendo con il Liverpool: il Napoli pretende sempre 100 mln

Il futuro di Kalidou Koulibaly continua ad essere un punto interrogativo. Se i corteggiatori non arriveranno alla cifra richiesta dal Napoli (100 milioni), il senegalese resterà in maglia azzurra

De Laurentiis non cederà per meno di 100 milioni il centrale azzurro, intanto però in caso di addio non si farà trovare impreparato: il club partenopeo avrebbe già individuato il sostituto. Ecco quanto scrive Tuttosport: “In difesa va segnalato che l’agente di Kalidou Koulibaly sta discutendo con il Liverpool sull’accordo economico per il proprio assistito, anche se il Napoli non abbassa le pretese: se non arriveranno 100 milioni di euro, il difensore centrale senegalese resterà in maglia azzurra. Se, invece, andrà via, quella del belga del Tottenham Jan Vertonghen è molto più di una ipotesi”.