Secondo quanto riporta Tuttosport il Napoli potrebbe considerare offerte in arrivo per Kalidou Koulibaly. Al termine della stagione infatti De Laurentiis potrebbe sedersi ed ascoltare le proposte per il senegalese. Nel frattempo però Giuntoli ha già individuato il potenziale sostituto: Bremer del Torino. In caso di partenza di Koulibaly gli azzurri non ci penserebbero due volte a fiondarsi su di lui.