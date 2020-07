Tuttosport – Koulibaly potrebbe restare a Napoli: il difensore verrà ceduto solo con offerte superiori agli 80 milioni

Una partita mostruosa, quella di Kalidou Koulibaly contro il Milan. Il futuro del difensore senegalese è ancora in forse, e potrebbe addirittura restare in azzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in giornata è attesa l’entourage di Fali Ramadami, agente di Koulibaly e Maksimovic per fare il punto della situazione. Mentre per Maksimovic il rinnovo sembra ad un passo, per Koulibaly il Napoli non ascolterà offerte inferiori agli 80 milioni di euro, che potrebbero far restare il difensore all’ombra del Vesuvio anche nelle prossime stagioni.