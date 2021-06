L’indiscrezione che arriva direttamente dall’edizione odierna di Tuttosport, che parla del ruolo di vice – Szczesny per il prossimo anno della Juventus. Il polacco sarà il titolare inamovibile, e visto l’addio di Buffon, in orbita bianconera girano parecchi nomi. Uno di questi è quello di David Ospina, che potrebbe lasciare Napoli, in quanto sembrerebbe che Spalletti sia deciso a puntare su Meret come titolare nella prossima stagione. Altro nome in orbita Juventus è Romero, ex Manchester United.