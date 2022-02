Tuttosport – L’Inter si affida a Dzeko: il bosniaco ha segnato 4 gol al Napoli

Si può rinunciare a Koulibaly, che è appena tornato (e vittorioso) dalla Coppa d’Africa? E’ la domanda che tormenta Spalletti, scrive il Corriere dello Sport. Il Comandante, intanto divenuto anche re “appartiene alla categoria “ fuoriclasse ”, senza se e pure senza ma, ha una statura ed una leadership che sfuggono alla normalità; e però, in questo mese che sta alle spalle, il tandem Rrahmani-Juan Jesus non ha deluso, anzi, ha garantito nuove e insospettabili certezze. Koulibaly in lievissimo e neanche percettibile vantaggio su Juan Jesus, ma per colpa dei fusi orari e di una stanchezza che potrebbe essere fisiologica. Poi il Napoli pare fatto, è quello di sempre, con Lobotka in regia, al fianco di Fabian Ruiz; con Zielinski alle spalle di Osimhen; con Politano (ovviamente) a destra e Insigne (chiaramente) a sinistra; con Ospina che batte ancora Meret”, si legge sul quotidiano.