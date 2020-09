Tuttosport – Llorente può finire all’Inter come vice Lukaku

Come riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe acquistare Fernando Llorente come vice Lukaku per la prossima stagione. Ovviamente il Napoli, dopo aver acquistato Osimhen e Petagna, dovrà per forza di cose cedere il calciatore, che ancor più di Giroud potrebbe adattarsi al ruolo di comprimario di lusso. Conosce già il suo potenziale allenatore (Conte ha lavorato con lui alla Juventus) ed è molto apprezzato anche da Marotta dal punto di vista umano.

Al momento lo spagnolo attende l’offerta giusta, magari proprio per restare in Italia, anche perché restando nel Bel Paese potrebbe continuare a codere dei benefici economici legati al Decreto Crescita. L’Inter potrebbe accontentarlo dando un indennizzo al Napoli. Llorente potrebbe andare dunque a completare l’attacco nerazzurro svolgendo un ruolo da comprimario in squadra.