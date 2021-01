Come riporta Tuttosport, il Napoli è favorevole alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Lobotka al Torino. Ora il club granata ha bisogno del sì del giocatore, il quale non è convinto di andare a lottare per la salvezza. Motivo per il quale la trattativa è ancora in fase di stallo. In caso di mancato arrivo di Lobotka, il Torino virerà su uno tra Kurtic e Duncan.