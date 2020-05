Tuttosport – Lozano, futuro in bilico ma un cavillo del Decreto Crescita blocca la cessione: la situazione

Raffaele Auriemma scrive sul mercato del Napoli in uscita sulle pagine di Tuttosport: “I nomi dei possibili partenti sono quattro, e cioè Koulibaly, Allan, Milik e Lozano. Anche se su Lozano va fatta una riflessione importante in termini contabili. L’anno scorso il Napoli lo acquistò dal Psv ed ottenne i benefici del decreto crescita sullo stipendio del calciatore da 4 milioni netti. Invece di pagare il 100 per 100 di tasse, ha pagato solo il 20 per cento ma con la condizione che il calciatore rimanga nel club per almeno due anni. Se il Napoli lo cedesse nella prossima sessione di mercato, dovrà restituire allo Stato il restante 80 per cento di tasse non pagate”.