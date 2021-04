Hirving Lozano è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il messicano ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’ di tempo e potrebbe giocare dal primo minuto contro il Cagliari. Gattuso, infatti, potrebbe conservarsi la carta Politano per il secondo tempo contro i sardi, e il messicano scalpita per tornare decisivo come nella prima parte di stagione.