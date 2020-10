Tuttosport – Mezza giornata di riposo per gli azzurri

Mezza giornata di riposo concessa alla squadra di Rino Gattuso. Ne parla Tuttosport. Il tecnico del Napoli non vuole farsi trovare impreparato per il prossimo appuntamento di campionato. Sabato alle 15 è infatti prevista la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico molla momentaneamente la presa per poi “mordere” ancora di più. Serata in hotel per gli azzurri.

Quanto riportato dal quotidiano sportivo : “Rimasto a casa, chi avvertiva la necessità di fare il classico trattamento da “bagni e massaggi”, si è presentato regolarmente a Castelvolturno. Ringhio ha mollato un attimo la presa per non “cuocere” la squadra e per tenerla in tiro dopo lo smacco del 3-0 contro la Juve subito a tavolino e con la prospettiva di giocare contro l’Atalanta prima in classifica e con 13 gol segnati in sole 3 partite. Oggi ci si ritroverà di nuovo tutti a Castelvolturno per la rifinitura finale per poi spostarsi la sera in ritiro nell’hotel vista mare al corso Vittorio Emanuele”.