“A Napoli con l’amuleto: riecco Ibra”. Così titola Tuttosport, in vista di Napoli-Milan, che evidenzia l’importanza del rientro in squadra dell’attaccante svedese per Pioli. Il centravanti non partirà titolare questa sera contro il Napoli. D’altronde è rientrato da pochi giorni in gruppo, ma la sua presenza è importante anche sotto l’aspetto psicologico per i rossoneri. Lo stesso quotidiano aggiunge poi: “Al rientro dopo un mese e mezzo, è fondamentale anche come uomo squadra”.