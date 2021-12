Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta cercando di recuperare l’attaccante francese Olivier Giroud in tempo per la sfida contro il Napoli. Il rossonero doveva tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra già nelle precedenti giornate, ma alla fine ha svolto solo lavoro personalizzato, non rientrando nel gruppo. Pioli valuterà nelle prossime ore se l’attaccante potrà risultare convocabile o meno per la sfida di domenica sera.