Tuttosport – Milik, il Napoli apre allo scambio con Bernardeschi. Ma il Tottenham offre due giocatori

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe aperto alla Juventus per un eventuale scambio tra Milik e Bernardeschi. Non esiste ancora una trattativa vera tra le due squadre ma tramite gli intermediari si cerca una mediazione tra i 40-50 milioni chiesti da De Laurentiis e l’idea di lavorare sulle contropartite offerte dalla Juventus (ovvero Bernardeschi, Rugani, Romero e Luca Pellegrini). Dagli ambienti azzurri, peraltro, sembra essere filtrata un’apertura per l’esterno della Nazionale italiana. La Juventus aspetta, poiché ha il gradimento del giocatore.

Il Napoli però confida nel colpo di scena all’estero da parte di Atletico Madrid e Tottenham. In particola la squadra allenata da Mourinho offrirebbe come contropartite uno tra Lucas Moura (seguito in passato proprio dal Napoli) e Ndombele (che però verrebbe dato agli azzurri soltanto in prestito). Ancora niente di certo per il futuro di Milik, dunque. A parte il fatto che, probabilmente, siamo alla fine della sua storia a Napoli.