Tuttosport – Milik, il Napoli vorrebbe monetizzare: sei top club sul polacco

L’avventura di Arek Milik al Napoli sembra al capolinea. C’è ancora troppa distanza tra le parti per sperare in una trattativa di rinnovo. La Juventus aspetta da settimane, monitoria da Torino ciò che accade all’ombra del Vesuvio. Si vocifera che sia proprio Maurizio Sarri a voler il polacco alla Mole e che l’attaccante sia stuzzicato dall’idea di poter giocare con CR7. Da quanto racconta Tuttosport i bianconeri non sarebbero gli unici ad aver messo nel mirino il numero 99. Tra le pretendenti spuntano l’Atletico Madrid e quattro squadre di Premier.

“Non c’è alcuna possibilità, a meno che una delle due parti non cambi improvvisamente idea, che Milik rimanga a Napoli fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 2021. La Juventus è alla finestra da settimane, attenzione all’ampia concorrenza: in Spagna c’è l’Atletico Madrid, in Inghilterra si sono informati l’Arsenal, il Chelsea, il Tottenham e il Manchester United. Il Napoli vorrebbe ricavare denaro, il problema è che difficilmente ci sarà chi vorrà o potrà spendere 40 milioni cash per un elemento in scadenza tra un anno e in un’epoca in cui lo scambio sarà un’opzione prediletta da tutti”.