Tuttosport – Milik, Inter alla carica: Conte lo vuole a gennaio per prepararsi ad una cessione importante

Milik è diventato per l’Inter l’obiettivo di mercato principale. Conte lo vuole già a gennaio come vice-Lukaku e per non farsi trovare impreparati ad un’eventuale cessione di Lautaro Martinez (Barcellona e Real su di lui). Marotta però non intende accettare le richieste di ADL, troppi 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto. I nerazzurri prima di andare all’assalto dovranno fare cassa: Eriksen, Nainggolan e Vecino in cima alla lista dei partenti. Chissà se proprio uno di questi tre non possa diventare una pedina di scambio per il polacco. Lo riporta Tuttosport.