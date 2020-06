Tuttosport – Milik, la Juventus valuta 4 giocatori da proporre al Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare di Arek Milik in chiave Juventus dopo il rigore decisivo segnato dal polacco in Coppa Italia proprio contro i bianconeri. La possibilità di contatto c’è, tanto è vero che il giornale spiega come Paratici effettuerà sicuramente un tentativo con il Napoli. De Laurentiis non avrebbe preclusioni nei confronti della rivale, a patto che si presenti con almeno 40 milioni sul tavolo della trattativa.

I soldi voluti dal patron azzurro però sono tanti e anche per questo la Juventus cercherà di avanzare la possibilità di qualche scambio. La chiave potrebbe essere Federico Bernardeschi, calciatore molto apprezzato da Gattuso. Ma la Juventus potrebbe proporre anche altri 3 giocatori, ovvero Rugani, Romero (in prestito al Genoa) e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari). Per Milik, comunque, non è da escludere un inserimento di Arsenal o Atletico Madrid, se non addirittura un addio nel 2021 a parametro zero.