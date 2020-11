Come riporta Tuttosport, Milik è nel mirino dell’Inter. Conte lo vuole a gennaio, come sostituto di Lukaku, in quanto Pinamonti non ha convinto. ADL non vuole però svendere il centravanti polacco, si lavora dunque ad un’intesa economica. I nerazzurri hanno proposto Vecino, ma con l’arrivo di Bakayoko il ruolo di mediano non è più una necessità. Sullo sfondo la Fiorentina di Prandelli e la Juve, la quale lo tratterebbe come parametro zero.