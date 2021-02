Ci ha provato mentre era a scadenza, ora farà un tentativo in estate: la Juventus vuole Arek Milik dopo le trattative sfumate in questo calciomercato invernale e in quello estivo. Ora, il polacco si è accasato al Marsiglia ma i bianconeri non hanno smesso di pensare a lui: secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, se non dovesse arrivare Scamacca in bianconero, in estate partirà l’assalto al polacco, attualmente al Marsiglia.