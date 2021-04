Tuttosport – Milik piace alla Juventus, ma anche al Psg per sostituire Kean

Secondo Tuttosport, durante il prossimo calciomercato estivo, potrebbero esserci degli intrecci di mercato fra Paris Saint-Germain e Juventus. Il quotidiano riporta la notizia di un ipotetico interesse del club rossoblu per Arkadiusz Milik, attaccante ex Napoli che con la maglia dell’Olympique Marsiglia ha ripreso a segnare con regolarità. Nel caso in cui l’interesse possa trasformarsi in operazione di mercato, si potrebbe liberare Moise Kean, che tornerebbe all’Everton per fine prestito, con Paratici che potrebbe anche sferrare l’affondo decisivo per riportarlo alla Juventus.