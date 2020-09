Tuttosport – Napoli, a centrocampo si prenderà un giocatore in prestito. Possibile permanenza di Palmiero

Tuttosport torna a parlare del mercato del Napoli. In particolare il focus è sul centrocampo degli azzurri. Serve infatti una pedina che possa completare il reparto, fondalmentalmente un giocatore da prendere in prestito. Oppure, si potrebbe anche pensare di trattenere in azzurro Luca Palmiero, reduce dal prestito a Pescara.

Il ragazzo infatti si è fatto molto apprezzare a Castel di Sangro durante il ritiro pre campionato da Gattuso. L’opzione di una sua permanenza non è fantamercato. Infatti, il Napoli avrebbe comunicato all’agente del giocatore Pisacane di aspettare una decina di giorni per decedere se tenerlo in questa stagione all’interno dell’organico oppure mandarlo a giocare altrove, presumibilmente ancora in prestito.