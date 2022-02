Tuttosport – Napoli, con il Barcellona ci saranno sia Insigne che Politano

Buone notizie in arrivo per Luciano Spalletti in vista della partita contro il Barcellona, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Il Napoli recupera Lorenzo Insigne, che aveva disertato la trasferta sarda per un affaticamento muscolare, e Matteo Politano che è reduce da un infortunio al polpaccio rimediato nel corso della gara con l’Inter. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

I due esterni avevano saltato la trasferta a Cagliari, l’ex Inter addirittura l’andata al Camp Nou dove al suo posto è sceso in campo dal primo minuto Elmas. Dunque, per la sfida con il Barcellona Spalletti recupera pezzi ed è possibile che scendano in campo dal primo minuto. Un dubbio per il tecnico toscano potrebbe essere tra i pali. All’andata ha giocato Meret, potrebbe essere confermato, oppure l’allenatore potrebbe decidere di schierare Ospina titolare, autore di un clamoroso errore all’Unipol Domus ma ha anche salvato la squadra in tre particolari occasioni.