Tuttosport – Napoli, concorrenza della Juve per Emerson e Olivera

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe un duello di mercato tra Juventus e Napoli per Emerson Palmieri e Mathias Olivera:

“I dirigenti bianconeri hanno preso informazioni per un vecchio pallino (Emerson Palmieri) e per uno dei laterali mancini rivelazione della Liga: Mathias Olivera. L’idea, al netto della cessione di Alex Sandro, è quella di rinfrescare la fascia con un nuovo acquisto da aggiungere al jolly Mattia De Sciglio, pronto a rinnovare il contratto che scade a giugno. I bianconeri, ovviamente, non sono gli unici a tenere le antenne dritte. Emerson Palmieri -e non da oggi- è apprezzato anche dalle parti di Napoli, dove però in cima ai pensieri c’è Olivera del Getafe. Il 24enne di Montevideo, in possesso del passaporto spagnolo, intriga anche la Juventus. In Sudamerica preannunciano un derby ‘italiano’. Qualche sondaggio la Juventus lo ha già effettuato, ma la concorrenza del Napoli resta forte. Quello che sembra abbastanza sicuro è che il Getafe, attualmente 15° in Liga, dovrà cedere l’uruguaiano in estate”.