Tuttosport – Napoli, contro il Legia Varsavia può riposare Osimhen: Mertens titolare

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe possibile, in vista della sfida di Europa League Napoli-Legia Varsavia, un turno di riposo per Victor Osimhen: “Victor ha segnato al Torino il suo terzo gol stagionale allo stadio Maradona (5 quelli nelle sfide in trasferta) e l’ottavo (5 in serie A e 3 in Europa League) nelle 9 partite giocate finora (7 di campionato e 2 in Europa). Ha messo ko il Torino con un guizzo da campione, nel finale di una partita equilibrata, con le energie in riserva a causa dei lunghi viaggi e delle tante partite che ha dovuto giocare nell’ultimo periodo (proprio per questo ieri si è concesso una giornata di relax all’hotel Hilton di Sorrento). È molto probabile che giovedì, per la gara contro la Legia Varsavia, capolista del gruppo C di Europa League, Spalletti possa dargli un (mezzo) turno di riposo, come accadde nella sfortunata sconfitta casalinga patita contro lo Spartak Mosca, così da permettere a Mertens di giocare dal primo minuto e mettere benzina nelle gambe”.