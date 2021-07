Tuttosport – Napoli, il City può offrire 50 milioni per Zieliniski. I dettagli

Il mercato in uscita del Napoli è del tutto in bilico. Molti i calciatori che potrebbero andar via ma, di fatto, ancora nulla di concreto. L’edizione odierna di TuttoSport parla di una probabile partenza anche di Piotr Zielinski, che, ormai senza più l’ingombro della nazionale, può dedicarsi al suo futuro: “Sul polacco ci sono alcuni club della Premier League, in particolare il Manchester City di Pep Guardiola che potrebbe avanzare un’ offerta da 50 milioni, mentre per il capitano si aspetta la fine degli Europei e decidere sul futuro. Se il Magnifico porterà un’offerta da non meno di venti milioni, allora sarà possibile aprire una trattativa apparentemente a prezzo stracciato ma non è così perché tra meno di un anno Lorenzo Insigne sarà proprietario per intero del proprio cartellino.