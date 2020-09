Tuttosport – Napoli, il diktat di Chiavelli: bisogna vendere. Pronte almeno 4 cessioni

Come spiegato da Tuttosport oggi, il Napoli ora dovrà concentrarsi sulle cessioni per poter sbloccare anche il proprio mercato in entrata ma non solo. L’AD Chiavelli è stato categorico con De Laurentiis: ora bisogna vendere per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio (circa 130 milioni) e per far abbassare pure il monte ingaggi, attualmente superiore – anche si poco – ai 100 milioni di euro.

Ovviamente il primo nome in uscita è quello di Milik, visto che per il Napoli sarebbe uno smacco perderlo a zero l’anno prossimo. Se per Koulibaly tutto sommato De Laurentiis potrebbe anche lasciar perdere, mantenendo il giocatore a Napoli se nessuno gli portasse gli 80 milioni richiesti, ci sono almeno altri 3 giocatori in procinto di lasciare l’azzurro. I vari Ounas, Younes e Llorente, infatti, non fanno più parte del progetto partenopeo.