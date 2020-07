Tuttosport – Napoli in pressing per Under, distanza minima con la Roma: previsto nuovo incontro domenica con i giallorossi, le ultime

Giuntoli fa sul serio per Cengiz Under, l’esterno turco della Roma.

Il Napoli sta valutando l’acquisto di Under per sostituire la partenza certa di Josè Callejon, che lascerà scoperto il fianco di destra, con il solo Politano a giocarsi un posto da titolare per quella posizione.

La Roma continua a chiedere 35 milioni per Under, ieri titolare contro l’Udinese. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport: “Il Napoli, nell’ultimo contatto avvenuto tra i club, è rimasto fermo ai 25 cash ai quali Giuntoli è pronto ad aggiungere una serie di bonus legati alle prestazione del calciatore e al piazzamento del club per un totale di altri 6 milioni. A Trigoria la proposta non dispiace ma chiedono di alzare la parte fissa. La Roma non intende inserire contropartite tecniche ma vuole ottenere soltanto soldi. Nuovo incontro tra le dirigenze è previsto domenica a Napoli”.