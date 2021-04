Tuttosport – Napoli, Insigne sarà il primo a mostrare la nuova maglia: atteso anche ADL per l’occasione

In occasione del match di domani tra Napoli e Inter, gli azzurri scenderanno in campo con la nuova maglia. Una T-shirt sempre Kappa ma in collaborazione con il famoso stilista Marcelo Burlon. Stando a quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, Insigne dovrebbe essere il primo a scendere in campo con questa nuova maglia dal fondo scuro che mostra delle ali piumate di color acquamarina nella zona superiore del petto. Si tratta della sesta maglia stagionale mostrata dal club azzurro e per l’occasione potrebbe allo stadio è atteso anche il presidente Aurelio De Laurentiis.