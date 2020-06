Tuttosport – Napoli-Juventus, Higuain in forte dubbio! Ci vorrebbe un miracolo per vederlo in panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione di oggi, Gonzalo Higuain potrebbe non scendere in campo mercoledì in finale di Coppa Italia:

“E’ ancora indietro nella guarigione dal risentimento muscolare alla coscia che lo ha fermato 10 giorni fa. Nulla è impossibile, ma ci vorrebbe un miracolo per vederlo almeno in panchina. I nuovi controlli saranno fondamentali per le scelte di Sarri, destinato a non vedere nessuno degli esclusi rientrare nei disponibili per la finale. Anche Chiellini, Ramsey e Demiral, non convocati per la semifinale, restano in fortissimo dubbio“.