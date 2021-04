Tuttosport – Napoli-Lazio, possibilità per Bakayoko dal 1′: in dubbio la convocazione di Ospina

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sugli ultimi aggiornamenti in casa Napoli in vista del match di domani contro la Lazio. Secondo il quotidiano quasi sicuramente si rivedrà dal primo minuto Bakayoko. Il centrocampista francese, dopo le ultime prestazioni non convincenti, ha la possibilità di riscattarsi data la squalifica di Diego Demme, suo compagno di reparto. In porta ci sarà ancora Meret e bisognerà aspettare l’allenamento di oggi per capire se Ospina potrà far parte dei convocati. Il colombiano ieri ha effettuato terapie e poi lavoro in palestra.