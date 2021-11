Tuttosport – Napoli, l’Inter preferisce Raspadori ad Insinge

L’Inter molla Lorenzo Insigne, ritenuto poco compatibile al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Questa la notizia rilanciata dall’edizione odierna di Tuttosport, che sul possibile interesse dei nerazzurri verso il capitano del Napoli scrive: “Per questo motivo, nonostante sia potenzialmente svincolato, sono in caduta libera le quotazioni di Lorenzo Insigne, considerato poco adattabile al sistema di gioco. Piuttosto l’idea è quella di affiancare a Edin Dzeko il suo erede, per far sì che il centravanti bosniaco possa “insegnare il mestiere” a chi sarà destinato (per ragioni anagrafiche) a continuare il lavoro”.

La scelta

“Tutti gli indizi, sin dall’estate, portano a Giacomo Raspadori, già ufficialmente chiesto al Sassuolo dai nerazzurri e assistito da Tullio Tinti , agente che (è bene ricordarlo) cura pure gli interessi di Inzaghi. A chiudere il cerchio di un matrimonio soltanto da celebrare, l’amicizia decennale che lega Marotta con Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo, con cui l’Inter potrebbe pianificare il colpo già a gennaio in ottica estiva, magari concedendo ai neroverdi un’opzione pescando tra i tanti giovani sotto l’egida nerazzurra”.