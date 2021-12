Tuttosport – Napoli, non ce l’ok per far partire Koulibaly: deciderà il Senegal

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli non darà l’ok per la partenza di Kalidou Koulibaly, ancora alle prese con un infortunio muscolare. Tuttavia, non c’è possibilità di trattenerlo:

“Il difensore senegalese non gioca in campionato dall’1 dicembre, quando col Sassuolo si procurò uno stiramento al flessore non guarito ancora del tutto. Il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa d’Africa, poi sarà responsabilità del Senegal decidere se utilizzarlo ugualmente il 10 gennaio contro lo Zimbabwe“.