Tuttosport – Napoli, Osimhen è l’uomo che può tenere in vita il sogno Scudetto

Tutto per Osimhen, l’uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli, scrive Tuttosport sull’attaccante azzurro che scalpita per ritrovare una maglia da titolare già contro il Venezia, il quotidiano afferma: “Luciano Spalletti ha bisogno di lui, necessita di un calciatore con il quale può permettersi l’utilizzo di vari moduli tattici, oltre a garantire al Napoli un’impostazione sempre diversa: si può fare l’uscita dal basso oppure lanciare il pallone in avanti per uscire dalla pressione avversaria. Victor c’è e domenica sarebbe davvero complicato tenerlo in panchina a Venezia perché sta bene e scalpita dal desiderio di tornare in campo dal primo minuto a distanza di 77 giorni dal crac subito nel match contro l’Inter. Ieri mattina al centro tecnico di Castelvolturno sono arrivati il professor Gianpaolo Tartaro , il chirurgo che ha operato Osimhen e il dottor Roberto Ruggiero che ha materialmente realizzato la maschera in carbonio”.